Adidas revela terceira camisa do Palmeiras para o centenário

SÃO PAULO - Após cair na internet as primeiras imagens da camisa III do Palmeiras para o centenário, a Adidas, fornecedora do material esportiva da equipe paulista divulgou imagens oficiais do uniforme alviverde, que será lançado oficialmente no dia 23 de abril.

Nas cores verde e branca e em estilo remetendo aos primeiros uniformes da equipe, tem ao invés do tradicional escudo do Palmeiras, a Cruz de Savóia, já utilizada há em outros uniformes. Do lado direito, o brasão dos 100 anos da equipe com o escrito "Vittoria! Vittoria! Palestra Italia è un nome di gloria", canto que era cantado nas primeiras décadas do clube.

A terceira camisa do Palmeiras já está em pré-venda. Os preços serão de R$ 249,90, na versão adulta, e R$ 199,90 na versão feminina e infantil.