Adil dribla paralisia e sonha com futebol Adil é um vencedor, com direito a sonhar. Nos últimos três anos, o ex-ponta-esquerda que andou por Corinthians, Botafogo-RP e muitos outros clubes driblou a morte e a paralisia. Agora, prepara retorno à rotina do esporte - se possível como gerente de futebol, como administrador ou qualquer cargo em que possa transmitir aos mais novos experiência de vida e de profissão. Leia mais no O Estado de S. Paulo