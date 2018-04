Adilson Batista aposta em recuperação de Jonathan

"O Jonathan trabalhou, fez a pré-temporada inteira, sentiu um desconforto no jogo-treino contra o Villa e a gente resolveu poupar. Mas fica à disposição e provavelmente joga", afirmou o treinador, na cidade de Sucre, onde o time faz a adaptação para enfrentar a altitude de 4 mil metros de Potosí.

O preparador físico José Mário Campeiz também se mostrou otimista com a recuperação do lateral, um dos principais jogadores do time no Brasileirão 2009. "Até quarta-feira tenho certeza de que ele estará no seu melhor e vai poder ajudar a nossa equipe nessa difícil partida", garantiu.