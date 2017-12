Adilson Batista assume o Figueirense O paranaense Adilson Batista, 37 anos, foi apresentado nesta quarta-feira como o novo técnico do Figueirense. Ele substituirá Zé Mário, demitido na terça-feira. Trata-se do quarto treinador a assumir o alvinegro catarinense em menos de oito meses. Batista assume, nesta quinta, o comando de uma equipe que na maioria das 20 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A se manteve nas últimas colocações. "Vontade não nos faltará ao trabalho para que este quadro possa ser revertido", disse o treinador, salientando que conhece a maioria dos jogadores da equipe. A meta a ser perseguida no Campeonato, mesmo a partir do jogo diante do Santos, domingo, na Vila Belmiro, segundo Batista, é a de fazer o time ir além da 11.ª colocação, obtida nos anos de 2003 e 2004 pelo Figueirense na Série A.