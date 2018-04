Adílson Batista elogia poder de reação do Cruzeiro

O Cruzeiro conseguiu uma importante vitória na noite de quinta-feira ao derrotar o Flamengo por 2 a 1, de virada, no Maracanã. Satisfeito com o resultado, o técnico Adílson Batista elogiou o poder de reação da equipe mineira para sair com um triunfo do Rio de Janeiro.

Veja também:

JOGO - Leia como foi Flamengo 1x2 Cruzeiro

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"No primeiro tempo poderíamos ter feito o gol, com alguns erros de saída de bola do Flamengo. Erramos no posicionamento do gol. No segundo tempo, a equipe foi outra, rodou mais e tocou. Foi mais eficiente e criamos cinco ou seis situações", afirmou.

Para o treinador, a mudança de sistema tático no segundo tempo, quando o Cruzeiro passou a atuar com apenas dois zagueiros, foi fundamental para a virada. "Eu mudei a equipe no segundo tempo devido ao sistema. Precisávamos melhorar e eu poderia ter tirado o Gil, em função do cartão, mas a gente tem que observar quem está saindo e tendo mais dificuldades. O Gil estava bem na partida e o Thiago [Heleno] não fez um bom jogo. Eu mexi pensando no melhor para a equipe", analisou.