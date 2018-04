Adilson Batista muda Santos para pegar o São Bernardo Jonathan na lateral direita, Maikon Leite ao lado de Neymar no ataque e Alan Patrick no meio devem ser as novidades do Santos para enfrentar o São Bernardo, sábado à noite, na Vila Belmiro. A experiência foi vista nesta quarta-feira, no treino tático da equipe santista no CT Rei Pelé. Diogo deve continuar como titular, flutuando entre o ataque e o meio-campo.