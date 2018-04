Adílson Batista pede fim dos erros no Cruzeiro O técnico Adílson Batista disse que o Cruzeiro precisa cometer menos erros nos próximos jogos para entrar na briga por uma vaga na próxima Libertadores. Para o treinador, o time mineiro poderia ter derrotado Botafogo e Vitória. No entanto, a equipe apenas empatou as duas últimas partidas.