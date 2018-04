Adilson Batista vê Cruzeiro com chances de Libertadores A vitória por 3 a 2 sobre o Internacional, no Beira-Rio, levou o Cruzeiro a 32 pontos no Campeonato Brasileiro. Apesar de ocupar o 13º posto na tabela, o clube está a apenas oito do rival Atlético-MG, quarto colocado. Por isso, o treinador Adilson Batista ainda sonha com uma vaga na Libertadores.