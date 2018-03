Adilson celebra fim da 'turbulência' no Atlético-MG e mostra confiança para final

Depois de muitos altos e baixos neste início de temporada, o Atlético-MG alcançou o primeiro objetivo de chegar à decisão do Campeonato Mineiro. Sob o comando do interino Thiago Larghi, o time deixou a "turbulência" para trás e chega confiante para a decisão diante do arquirrival Cruzeiro, como exaltou o volante Adilson.

+ Alexandre Gallo confirma Larghi como técnico efetivo do Atlético-MG

"Primeiro, estamos muito contentes de chegar esse momento, semana de decisão, contra o maior rival. Então, é tudo que a gente estava querendo depois da turbulência que a gente passou no início. A expectativa é muito boa, queremos realmente defender esse título, quero conquistar o bicampeonato mineiro. É dedicação total essa semana para que a gente possa inverter a vantagem no primeiro jogo", declarou nesta quarta-feira.

Se a chegada na decisão representa uma volta por cima atleticana, o próprio Adilson precisou se recuperar neste início de ano. Praticamente descartado do elenco principal com Oswaldo de Oliveira, chegou a integrar o time B que foi para a Florida Cup na pré-temporada. Com Larghi, porém, retomou o prestígio, evoluiu fisicamente e voltou a ser titular.

"Vejo esse momento com muita cautela. A primeira parte foi muito boa, ter passado por dificuldades e conseguido espaço na equipe, mas estou muito tranquilo e com o pé no chão porque sei que, a partir de agora, a torcida já se acostumou com um tipo de atuação. Então, vai ser cobrado que eu mantenha esse nível. Tenho que estar sempre bem preparado e descansado para poder entregar o melhor nos jogos", comentou.

É nesse clima de confiança que o Atlético-MG chega para a decisão, apesar de ter pela frente um rival que teve melhores atuações ao longo do ano. O meia Otero foi outro que escancarou a motivação para as partidas que acontecerão nos dois próximos domingos, no Independência e no Mineirão, respectivamente.

"Estamos bastante motivados para o clássico e vamos sair com tudo para ganhar, para ser campeão. A gente sabe que tem 180 minutos para ser campeão, então, vamos nos preparar muito bem nos treinamentos para jogar bem no domingo, ganhar o nosso jogo em casa e, depois, conseguir esse título importante", apontou.