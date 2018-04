Adílson cobra regularidade do Cruzeiro no Brasileirão A vitória sobre o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, aumentou a confiança do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e fez com que o técnico Adílson Batista passasse a acreditar numa sequência de bons resultados. O treinador, porém, cobra regularidade da equipe para consolidar sua a recuperação no torneio.