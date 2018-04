Adilson comanda treino tático fechado no Cruzeiro Na preparação para a estreia no Campeonato Mineiro, o técnico Adílson Batista comandou nesta segunda-feira o primeiro treino tático para a partida contra o Uberlândia, quarta-feira, no Mineirão. Boa parte da atividade, no entanto, foi feita com portões fechados.