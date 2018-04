Adilson critica atuação do Vasco após novo empate no Carioca

MACAÉ - Ao ficar no 1 a 1 com o Macaé, na noite da última quarta-feira, fora de casa, o Vasco acumulou o seu segundo empate em dois jogos neste início de Campeonato Carioca, no qual a equipe agora figura no oitavo lugar. Após o confronto, o técnico Adilson Batista não escondeu o seu descontentamento com a atuação da equipe.

"Hoje (quarta) não jogamos bem, no primeiro tempo o time foi um pouco lento, com um pouquinho dificuldade, não sei se pelo aspecto físico. Demoramos para inverter as jogadas, para fazer as ultrapassagens, erramos passes demais, permitimos o contra-ataque", disse o comandante, para depois admitir que o time evoluiu um pouco na etapa final.

"No segundo tempo estivemos um pouquinho melhor, criando mais, mas é evidente que com um homem a mais (após a expulsão de Ernani, do Macaé) deveríamos ter deixado o ''campo grande''. A gente tentou, com a entrada de dois jogadores, como o Bernardo e o Montoya, e não foi possível, e eles (adversários) tiveram mais uma três ou quatro situações de contra-ataque. Realmente, não fizemos um bom jogo hoje", completou o treinador.

Adilson ainda destacou que o time vascaíno poderia ter "aproveitado melhor" as chances ofensivas que teve no confronto. "Não tivemos competência e capacidade para fazer os gols", enfatizou o técnico, que agora irá preparar a equipe para enfrentar o Friburguense, domingo, às 19h30, em São Januário, pela terceira rodada do Carioca.