Adílson diz que faltou atenção ao Cruzeiro em derrota O técnico Adílson Batista acredita que a falta de atenção dos jogadores do Cruzeiro foi um dos motivos que levaram o time ser derrotado pelo Ipatinga por 3 a 0, sábado, no Mineirão pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Ele evitou culpar a arbitragem, que marcou pênalti e expulsou o zagueiro Thiago Heleno no mesmo lance.