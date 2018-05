Adilson elogia Cruzeiro e comemora vaga na Libertadores O técnico Adilson Batista fez questão de elogiar os jogadores do Cruzeiro e exaltar a recuperação do clube, após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no domingo. Com o resultado na Vila Belmiro - e a derrota do Palmeiras para o Botafogo -, a equipe mineira garantiu vaga para a Libertadores de 2010.