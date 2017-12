Adílson estréia como técnico no Mogi Um campeão mundial desembarcou nesta sexta-feira em Mogi Mirim. Trata-se do ex-zagueiro Adílson, que vai ser o novo técnico do time para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. No Mogi Mirim, Adílson vai fazer sua estréia como treinador, depois de ter abandonado a carreira no início do ano, com apenas 33 anos. A decisão de virar treinador foi tomada recentemente, depois de inúmeros problemas de contusão, principalmente com seus joelhos. O novo técnico nem ficou na cidade, indo para Poços de Caldas para assistir um jogo de juniores. No final de semana ele volta para Curitiba para acertar sua mudança definitiva. Neste ano ele estava fazendo intercâmbio com o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, no Cruzeiro. Apesar de ser paranaense, ele se assemelha com o estilo gaúcho, um futebol viril e de marcação forte. Adílson marcou época no Grêmio, onde como capitão da equipe conquistou a Taça Libertadores de 1995, Campeonato Brasileiro de 1996 e a Copa de Brasil de 1997, além do título gaúcho. Ele também participou da campanha vitoriosa do Corinthians que conquistou o titulo mundial interclubes reconhecido pela FIFA. A diretoria do Mogi está entusiasmada com a chegada do estreante treinador. "Ele é de uma escola gaúcha, tenho certeza que vai dar certo. Ele fica para o Brasileiro, mas pode continuar no Campeonato Paulista", disse o diretor Henrique Stort. O Mogi Mirim foi rebaixado este ano no Campeonato Paulista e espera recuperar o prestígio perdido, realizando um grande trabalho no Brasileiro, para montar a base para a Série A2 nem 2002.