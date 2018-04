Adilson faz mistério sobre Neymar antes de clássico O início de temporada de Neymar foi desgastante. No fim do ano passado, antes de completar um mês de férias após o término do Brasileirão, o atacante se juntou à seleção brasileira sub-20 para a disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria. Brilhou no torneio disputado entre 16 de janeiro e o último fim de semana, e logo depois da conquista do título seguiu direto do Peru para a Venezuela, onde nesta terça-feira defendeu o Santos na estreia da Libertadores - empate sem gols contra o Deportivo Táchira.