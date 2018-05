Adilson fecha treinos no Cruzeiro para confundir Santos Preocupado com as possíveis armações de Vanderlei Luxemburgo, o técnico Adilson Batista antecipou nesta terça-feira que irá fechar os treinos para o confronto entre Cruzeiro e Santos, domingo, na Vila Belmiro. Assim, ele espera confundir o treinador santista.