Adílson muda para tirar Grêmio da lanterna O técnico Adílson Batista testa novas modificações no Grêmio, neste sábado, tentando fazer do jogo contra o Coritiba, às 16 horas, no Couto Pereira, o início de uma nova fase que tire o clube da lanterna do campeonato brasileiro. Depois de cumprirem suspensão, os zagueiros Baloy e Claudiomiro voltam ao time, mas trocam de função. O primeiro cuidará do lado direito da área e o segundo será o líbero no esquema 3-5-2 adotado para o jogo. O meio-campo também muda. Leânderson entra no lugar de Marcos Paulo para dar mais velocidade à saída de bola e Bruno, mais à frente, terá a missão de armar as jogadas, enquanto Caio deixa o setor para substituir Christian, contundido, no ataque. A situação do Grêmio é tão desesperadora que o time só sai da última posição se fizer três pontos e o Fortaleza não vencer o Vitória no domingo.