Adilson promete boa atuação do Cruzeiro na rodada final

"Hoje (sexta-feira) criamos algumas alternativas para que a gente faça um bom jogo, vença o Santos e conquiste uma das vagas. Essa é a expectativa", afirmou o treinador.

Apesar do cansaço acumulado ao longo da temporada, Adilson Batista explicou que os jogadores responderam bem aos treinos na última semana. "A semana foi proveitosa. Claro que nós temos as preocupações, alguns atletas estão no limite e precisam dos devidos cuidados. Vamos intensificar o tratamento em dois jogadores (Guerrón e Fabrício, que sentiram lesões)", disse.

No treino desta sexta-feira, o técnico comandou uma atividade técnica e um treinamento tático feito apenas em metade do campo. Os relacionados para a partida contra o Santos serão divulgados no sábado.