Adílson sai e Grêmio procura novo técnico Adílson Batista não é mais o técnico do Grêmio. Ele deixou o cargo após uma reunião com o presidente Flávio Obino, no final da manhã e saiu do estádio Olímpico sem falar com a imprensa. Junto com Adílson saíram o vice de futebol, Saul Berdichevski, o diretor Evandro Krebs e o preparador físico Márcio Corrêa. A crise foi deflagrada após a derrota de 3 a 1 para o Ulbra, na quarta-feira, pelas semifinais do Gauchão, quando o Grêmio, pela terceiro ano consecutivo, ficou de fora da decisão do campeonato estadual. Os nomes mais cogitados para ocupar a vaga de Adílson são os de Valdyr Espinosa, Mário Sérgio e Renato Portaluppi. Isto, no entanto, só será decidido após o anúncio do novo vice-presidente de futebol, o que poderá ocorrer ainda hoje à noite.