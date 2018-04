Adilson terá problemas para escalar Vasco em estreia O técnico Adilson Batista terá problemas para escalar o Vasco na estreia do Campeonato Carioca, neste sábado, contra o Boa Vista, às 19h30, em São Januário. O goleiro uruguaio Martín Silva e o meio-campista paraguaio Eduardo Aranda não foram regularizados a tempo junto à CBF e vão ficar de fora da primeira partida do time no torneio estadual.