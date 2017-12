Adilson troca Mogi pelo Juventude Adílson Batista foi anunciado, nesta segunda-feira, como novo técnico do Juventude-RS. O acerto já tinha acontecido na semana passada, mas o técnico ainda estava dirigindo o Mogi Mirim, vice-campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Adilson, de 33 anos, é estreante na profissão e apadrinhado de Luis Felipe Scolari, técnico da seleção brasileira. No começo do ano ele estagiou com Felipão no Cruzeiro, depois assumiu o Mogi no Brasileiro. "As oportunidades aparecem para serem aproveitadas", comentou Adílson, satisfeito em levar o time paulista à Série B em 2002. Em Caxias ele vai formar o time para a disputa do torneio Sul-Minas, Copa do Brasil e Brasileiro da Série A, tanto que seu contrato é de 12 meses. Curitibano, Adilson começou a carreira no Atlético Paranaense, mas teve grandes passagens por Cruzeiro e Grêmio. Jogou também no Internacional-RS, Júbilo Iwata, do Japão, encerrando a carreira no Corinthians, ano passado.