Adilson vai substituir Cuca no Paraná Melhoria salarial e contrato assinado levaram o técnico Cuca a trocar o Paraná Clube, oitavo colocado no Campeonato Brasileiro, pelo Goiás, lanterna da competição. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo próprio treinador, que embarcou pela manhã para assumir seu novo clube. No fim da tarde, o Paraná Clube apresentou Adilson Batista como seu substituto. Com o Paraná Clube, Cuca tinha apenas um acordo verbal até o fim do campeonato. No Goiás, ele terá contrato formalizado. ?O futebol é dinâmico e, da mesma maneira que hoje se ganha duas ou três partidas, amanhã perde-se duas ou três e, de repente, as pessoas não agem da mesma forma em cima de resultados negativos", justificou. ?Essa estabilidade eu encontro em outro grande clube." Além disso, pesou muito a questão financeira. Quando o Goiás esteve em Curitiba para jogar contra o Paraná, houve um contato com Cuca. Mas ele conversou com a diretoria paranaense e houve uma recomposição salarial. Desta vez, não foi possível segurá-lo mais. ?Foi uma proposta profissionalmente muito boa." Ele conversou com diretores do Tricolor paranaense e sua saída foi acertada. ?Eles não gostaram, mas entenderam a posição do Cuca pai de família e do Cuca profissional." O nome do novo técnico do Paraná Clube já fôra especulado quando da contratação de Cuca. Com 35 anos, o ex-jogador iniciou há pouco tempo a carreira de treinador. Em seu currículo está o vice-campeonato da Série C pelo Mogi-Mirim, em 2001, e o campeonato potiguar pelo América em 2002. Seu último clube foi o Avaí, de Santa Catarina.