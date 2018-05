'Adotado' pelo São Paulo, Pato volta a palco da estreia

SÃO PAULO - Alexandre Pato estreou no São Paulo há pouco mais de um mês contra o CSA na Copa do Brasil. Naquela partida, seu futuro no clube e até mesmo a capacidade de dar a volta por cima após passagem desidratada pelo Corinthians, com direito a saída turbulenta.

Quatro jogos, duas assistências e um gol depois, ele retorna ao mesmo estádio Rei Pelé onde debutou pelo Tricolor já completamente livre das dúvidas do passado. Mesmo com poucos jogos pela equipe, ele já deixou o ex-clube para trás e caiu nas graças da torcida. Contra o Botafogo, foi um dos destaques com um belo passe para Douglas no segundo gol e por iniciar a jogada que culminou no terceiro da vitória por 3 a 0.

Feliz com a recepção de companheiros e torcedores, Pato agradece a confiança depositada e promete seguir sua trajetória no Morumbi com bastante dedicação e empenho.

"Mesmo vindo de um clube rival, eles (torcedores) estão me incentivando. Esse apoio me deixa à vontade para jogar futebol e ajudar os meus companheiros, porque quero retribuir isso que a torcida tem feito por mim", disse o jogador na saída do jogo contra o Botafogo.

Pato agora encara o desafio de ser o principal nome do ataque no lugar de Luis Fabiano, que será poupado para o jogo contra o Cruzeiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em Uberlândia.

"Todos que jogam pelo São Paulo têm que ajudar um ao outro. Quem o professor colocar dentro de campo irá corresponder ao que foi pedido nos treinamentos", completou.