Adrianinho confirma interesse corintiano O meia Adrianinho, da Ponte Preta, confirmou nesta terça-feira, em entrevista à Rádio Bandeirantes, que está próximo de acertar sua transferência para o Corinthians em 2004. A negociação seria facilitada pelo fato de seu empresário, Márcio Rivellino, ser filho do diretor-técnico corintiano. O jogador prefere ser cauteloso, já que o time campineiro tem jogo decisivo contra o Fortaleza. Precisa vencer para não ser rebaixado. ?Não é momento para falar sobre isso. Mas sem dúvida essa situação pode facilitar?, afirmou. ?Existe o interesse de ambas as partes.? Dos cinco ou seis reforços que os cartolas prometeram para a próxima temporada, pelo menos um já está acertado. Trata-se do lateral-esquerdo Gilberto, ainda jogador do Grêmio. O Corinthians aguarda apenas o final do Campeonato Brasileiro para anunciar o reforço. ?Já está tudo acertado. Mas como o Grêmio é nosso próximo adversário, achamos mais prudente segurar esse anúncio para não tumultuar o clima do jogo?, afirmou pessoa envolvida na negociação.