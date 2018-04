Adrianinho e Borges deixam o São Caetano O atacante Borges e o meio-campista Adrianinho não fazem mais parte do elenco do São Caetano. Os dois jogadores acertaram suas transferências para o Paysandu. Borges ainda chegou a ser aproveitado na equipe em seis oportunidades e mostrou qualidades. Já Adrianinho ficou apenas uma vez no banco de reservas e não teve uma oportunidade de atuar. Os dois jogadores acreditam que poderão fazer um bom trabalho em Belém do Pará.