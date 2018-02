Adrianinho pode defender a Áustria Carente de jogadores talentosos e habilidosos, o futebol da Áustria poderia armar um esquema arrojado, recrutando jovens pelo mundo com descendência austríaca para defender sua seleção nacional nas eliminatórias da Eurocopa 2004. Um destes nomes seria o meia Adrianinho, da Ponte Preta, que teve três fitas enviadas para o técnico Hans Krankl. O técnico confirmou ter visto as fitas, mas é cauteloso ao antecipar uma eventual convocação: "Ouvi falar muito bem dele e, realmente, precisamos de um meia com suas características. Mas quero me inteirar de outros detalhes antes de qualquer convocação", comentou aos jornais de Viena, em especial ao U-Express, segundo jornal de maior circulação na cidade, que nesta semana dedicou duas páginas apenas ao meia brasileiro. No momento, a Áustria ocupa atualmente a terceira colocação em seu grupo nas eliminatórias da Eurocopa, que tem República Tcheca e a Holanda como os principais favoritos. A direção da Ponte Preta confirma que foi procurada há dois meses por um agente esportivo na busca de maiores informações sobre o jogador, que já tem em mãos o passaporte com sua dupla cidadania. Adrianinho não esconde a vontade de defender a seleção, mesmo que não seja a do Brasil: "Acho a idéia interessante, pois trata-se da seleção austríaca de futebol. Se houver mesmo essa possibilidade de fazer parte seria muito bom. A minha vontade é fazer parte da seleção brasileira, mas nada impede que esse caminho possa ser feito. Não tenho conhecimento de nenhuma negociação, porém tenho o passaporte da comunidade européia já que sou descendente de austríacos. Sempre é bom ser lembrado para mostrar o meu futebol." Adrianinho tem 22 anos, 1,74, corpo esguio e cabelos loiros. Ele já disputou 130 jogos com a camisa da Ponte, marcando 21 gols. Foi vice-campeão da Copa são Paulo de Juniores em 1998 e, desde então, é visto como uma eterna promessa no clube. Nesta temporada virou titular, recebendo integral apoio do técnico Abel Braga. Para viabilizar o negócio, a seleção austríaca sugeriria a um clube do país, provavelmente o poderoso Sturm Graz, a contratação do meia que passaria a morar no país de seu avós. O negócio giraria em torno de US$ 800 a US$ 1 milhão.