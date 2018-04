Adriano acelera treinos no Rio e sonha voltar a jogar neste segundo semestre

SÃO PAULO - Adriano malha quase todos os dias em busca de uma melhor forma física. O atacante, que virou ex-jogador sem anunciar sua aposentadoria, corre na esteira para surpreender aqueles que disseram, com motivos, que sua carreira havia chegado ao fim. Desde que voltou da Europa, com passagens por São Paulo, Flamengo e Corinthians, Adriano Imperador pouco fez em campo, mas ganhou notoriedade nos noticiários policiais e colunas sociais. Fazia de tudo um pouco, menos jogar futebol. Em parte porque sofreu uma contusão e reve de passar por duas cirurgiras. Mas em parte também porque estava em outras, não queria saber de treinar e vivia perdendo treinos, por exemplo, no Flamengo.

Zinho, quando comandava o futebol do time da Gávea, tentou ajudá-lo, como todos os outros dirigentes de clubes, dando-lhe uma, duas, três oportunidades ou até mais. Ocorre que Adriano sempre abusou dessa confiança e carinho de alguns amigos próximos no futebol e nunca soube retribuir com trabalho e envolvimento dentro de campo.

Depois de cair no anonimato e não encontrar mais nenhuma mão estendida na sua direção, Adriano resolveu ir à luta, o que sempre fez desde que começou a carreira menino no Flamengo. A perda do pai cedo sempre foi um problema dito pelas pessoas que o cercam para explicar suas derrapadas. A proximidade com amigos da favela também. Sozinho, Adriano mostra com frequência nas redes sociais seu esforço para perder peso e se apresentar ao menos fininho aos clubes interessados. Em janeiro, ele foi oferecido ao Palmeiras. O presidente Paulo Nobre não o descartou totalmente. Disse apenas que gostaria de vê-lo em forma, e a partir daí sim, clube e atleta poderiam conversar. O mesmo argumento vale para outros interessados. O Flamengo sempre foi um deles, embora com a contratação agora de Marcelo Moreno para o Brasileirão essa vaga poderia não existir mais.

Nesta quarta-feira, Adriano postou seu trabalho de fisioterapia para recuperar o tendão, operado duas vezes, uma quando estava no Corinthians e outra já no Flamengo. Há três semanas aproximadamente, Adriano se mostrou antes e depois de começar a malhar. Estava mais fino. Ele é acompanhado por Marcos Lima, preparador físico do Flamengo, que nega qualquer interesse nesse momento no jogador.

O namoro com a dentista Renata Fontes o teria tirado das noites cariocas. Ele também estaria noivo da moça. Ela estaria ajudando Adriano a tentar novamente sua carreira. Recentemente ela deu entrevista ao site EGO contando que Adriano cumpre rigorosamente sua dieta e exercícios físicos, que está mais família e a cervejinha agora é somente aos sábados, com os amigos.

FUTEBOL

Seu último foi pelo Corinthians, dia 4 de março de 2012, portanto, há mais de um ano, contra o Santos: derrota por 1 a 0. De lá para cá, ele treinou no Flamengo, mas nunca se colocou em pé. Adriano tem 31 anos.