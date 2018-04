Adriano até pensa no São Paulo, mas empresário desmente

Cauteloso em cada frase, Adriano declarou nesta terça-feira, em entrevista no CT do São Paulo, que pretende recuperar a forma e voltar à seleção brasileira. O centroavante da Inter de Milão desmentiu os comentários de que teria problemas com o álcool, mas reconheceu a má fase. "Espero reencontrar a felicidade, com o apoio dos amigos do São Paulo, da Inter e da minha família", disse. Adriano evitou comentar as últimas atuações da seleção brasileira. Limitou-se a elogiar os ex-companheiros e o técnico Dunga. "Ele está fazendo um bom trabalho, tem um grupo forte, com grandes jogadores", disse. "Claro que a seleção tem a responsabilidade de sempre se apresentar bem e vencer", observou, confiante em retomar o posto. "Espero um dia voltar para a seleção e estou iniciando esse trabalho no São Paulo para isso." Além da recuperação física, Adriano espera se livrar da pressão que vem sofrendo na Itália e amenizar os problemas psicológicos que o atormentam desde a morte do pai, em 2004. Mas negou que sofra de alcoolismo e depressão. "Não é verdade que tenho problemas com o álcool", garantiu. "Mas sou como todas as pessoas, tenho meus problemas, e estou aqui para me recuperar e voltar a ser o que fui antes." Gilmar Rinaldi, empresário de Adriano, também defendeu seu cliente. "Ele mesmo disse numa entrevista na Itália que estava indo muito em festas e isso o fez perder o foco", comentou o empresário. "Agora, ele apenas quer trabalhar para apagar essa imagem", disse. Sobre a possibilidade de defender o São Paulo em 2008, o jogador foi reticente. "Temos de pensar com calma sobre o futuro. Claro que o São Paulo é um clube importante, mas estou aqui apenas para trabalhar e me recuperar", disse Adriano. Gilmar Rinaldi foi mais realista. "A chance disso acontecer, hoje, é zero. Temos um compromisso de que ele estará de volta a Milão no dia 1.º de janeiro", disse o empresário.