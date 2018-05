Adriano brilha no treino do Flamengo; Petkovic é poupado

Os titulares venceram os reservas por 3 a 0, na Granja Comary, em Teresópolis. Jogando com a chuteira rasgada, para evitar atrito com o machucado, Adriano deixou o campo com o nome entoado pelos cerca de 200 torcedores que assistiram à atividade, na Granja Comary, em Teresópolis.

No entanto, o clima não é só de festa na concentração do Flamengo. Como aconteceu na quarta-feira, Zé Roberto e Petkovic foram poupados do coletivo, com dores musculares. O técnico Andrade escalou Kleberson e Everton no treino. A novidade foi o volante Airton, que foi deslocado para a zaga. Ele deverá ocupar a vaga do suspenso Álvaro, domingo, contra o Grêmio.

Em entrevista coletiva, Adriano admitiu que ainda sente dores no pé machucado, mas descartou qualquer preocupação. "Dói um pouco, mas o momento é de superação. Nesse jogo, não importa o que acontecer, vou jogar", prometeu, sem reclamar.

Sem se abalar pelas dores, o artilheiro do time mostrou alegria e confiança no título do Brasileirão. Num momento de descuido, falou até como se o Flamengo já fosse campeão. "Não pensava em ser campeão com o Flamengo tão rápido". Ele chegou ao clube carioca em maio, após se desligar da Inter de Milão, em meio a polêmicas. Na época, afirmou que retornava ao Rio em busca da felicidade.

"Quem ri por último, ri melhor. Espero sorrir no domingo. Dei a volta por cima", destacou. "Estou contente aqui e pode vir qualquer proposta (de outro clube) que vou pensar na minha felicidade. Quero ficar aqui por muito tempo", garantiu.