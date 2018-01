Adriano cai desmaiado em jogo da Inter O centroavante Adriano teve que sair do jogo da Inter de Milão contra o Empoli, nesta quarta-feira, em Milão, depois que recebeu uma forte cabeçada do zagueiro Raggi, aos 14 minutos do primeiro tempo. Com o choque, o brasileiro caiu e perdeu a consciência por alguns minutos, causando grande preocupação no estádio San Siro. Felizmente, Adriano recobrou os sentidos e foi substituído pelo argentino Julio Cruz. A comissão médica da Inter resolveu levar o atacante a um hospital para realizar exames. No momento em que se machucou, Adriano já havia marcado o primeiro gol da Inter. O jogo contra o Empoli é válido pela 17ª rodada do Campeonato Italiano.