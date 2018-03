Adriano celebra boa fase e agradece carinho são-paulino

O atacante Adriano, autor do gol que deu a vitória ao São Paulo sobre o Fluminense, por 1 a 0, na noite de quarta-feira, celebrou a boa fase e creditou a melhora em seu futebol ao carinho que tem recebido do clube e da torcida. Veja também: Bate-Pronto: São Paulo poderia ter feito mais Resultados e calendário da Libertadores Adriano é a novidade na convocação da seleção brasileira Dagoberto avisa que será difícil o Flu reverter Renato Gaúcho: 'Pode acontecer qualquer coisa' "Realmente, as coisas aqui estão acontecendo de uma maneira maravilhosa. Precisava desse carinho para recuperar o meu futebol", disse o atacante, que chegou o clube no início do ano e é um dos principais destaques da campanha do time na Libertadores. O atacante, que estava em má fase na Inter de Milão antes de voltar ao Brasil, destacou a importância da participação da torcida e a boa atuação do time no jogo de quarta-feira, o primeiro do confronto com o Fluminense pelas quartas-de-final da competição. "Eu procuro sempre dar o meu melhor para ajudar o São Paulo. Felizmente, a torcida compareceu e pudemos fazer uma grande partida. Fomos muito bem, principalmente no primeiro tempo. E temos é claro de comemorar essa vitória, já que nessa fase decisiva, qualquer vitória faz a diferença", avaliou o jogador. EM ALTA Apesar do resultado não ter garantido ao São Paulo a vaga por antecipação para a semifinal da Libertadores, os jogadores ficaram empolgados com a atuação da equipe, que venceu o Fluminense por 1 a 0 na noite de quarta-feira, no Morumbi. "Quando o bicho pega, é difícil de ganhar da gente. Vai ser assim lá no Rio de Janeiro também", disse o atacante Dagoberto, um dos destaques do jogo e que saiu muito aplaudido pela torcida. Autor do gol, Adriano saudou a atuação do time como a melhor da temporada. "Foi o nosso melhor jogo", afirmou. "Conseguimos jogar com rapidez e chegar ao gol com maior facilidade" Em sua primeira partida depois da lesão do tornozelo, no dia 30 de março, o atacante Aloísio, que entrou na vaga de Dagoberto, lembrou do passado recente do time para dar tranqüilidade ao torcedor para o jogo de volta. "Somos campeões do mundo, duas vezes brasileiro em seqüência. O São Paulo é isso", contou. "Vai ser muito difícil para eles reverterem esse resultado no Rio" O volante Hernanes foi o mais cauteloso jogador do São Paulo a se pronunciar depois do jogo. "A vantagem é pouca, mas ela existe. Tínhamos a meta de não tomar gols em casa e isso aconteceu", explicou.