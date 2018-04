Adriano chega e admite querer ficar no Brasil

O atacante Adriano, da Internazionale de Milão, desembarcou na manhã deste sábado no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, depois de ter sido afastado do clube italiano sob o pretexto de recuperar a forma física e fazer um tratamento contra o alcoolismo e a depressão. No entanto, uma fonte que teve acesso à área exclusiva do desembarque internacional confirmou ao Estadão que Adriano, em conversas com terceiros, admitiu que a principal razão da viagem ao país foi tratar de propostas de clubes brasileiros e que seu empresário, Gilmar Rinaldi, já estuda ofertas. Suas palavras teriam sido: "Quero voltar ao Brasil. Minha situação por lá (na Itália) está muito ruim". O centroavante trazia expressão alegre e descontraída, não demonstrando sequer o cansaço da viagem, e foi recebido por alguns amigos. Cordialmente, Adriano não quis falar com a imprensa. "Fui proibido, é mole?", disse em tom simpático. "Por mim eu falaria, mas vou arranjar problemas". Perguntado, confirmou que a proibição partiu da diretoria da Internazionale. Brevemente, porém, disse estar se sentindo muito bem e tranqüilo. O jogador ficará na capital fluminense até segunda-feira, quando embarcará para a capital paulista, onde iniciará tratamento físico e psicológico no centro de treinamento do São Paulo. E aí começam as especulações sobre a real razão de sua vinda ao Brasil. A princípio, o motivo seria exclusivamente recuperar-se da forte depressão e do alcoolismo aos quais sucumbiu depois da morte do pai, no ano passado. Os rumores contam que o São Paulo pretende tê-lo por empréstimo para a próxima temporada, contando que o técnico Muricy Ramalho, tido como disciplinador, possa recolocar o atacante nos eixos. Adriano, revelado pelo Flamengo, também deu a entender que poderia voltar ao clube da Gávea, quando um torcedor pediu seu retorno: "Estamos vendo isso aí". Na Europa, seu destino seria o Arsenal, numa troca por outro brasileiro, o volante Gilberto Silva, atualmente na reserva do time inglês.