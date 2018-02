Adriano chega e Seleção fica completa Substituto do lateral-esquerdo Gilberto, cortado por contusão, Adriano, do Coritiba, se apresentou nesta terça-feira pela manhã à Seleção Brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis. O jogador se junta aos demais atletas e participa dos treino desta tarde. O time do técnico Parreira viaja na quinta-feira, dia 1º, para o Peru, onde estréia na Copa América, dia 8, em Arequipa, contra o Chile.