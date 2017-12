Adriano Chuva desfalca Sport em São Paulo O Sport enfrenta o Palmeiras, amanhã à tarde, em São Paulo, com um único desfalque, o atacante Adriano Chuva, que está com uma lesão muscular na coxa direita. No seu lugar joga Wéldon. Com o final do campeonato pernambucano, o time jogou pela última vez há 14 dias e vai para o campo descansado e com vontade de vencer, a fim de chegar mais perto dos primeiros colocados da Série B - Botafogo e o próprio Palmeiras. O Sport está com 27 pontos, contra 36 do adversário. A equipe viajou tranquila com consciência de que é possível vencer o Palmeiras - o que já aconteceu fora de casa, com Felipão comandando o time paulista. O técnico Hélio dos Anjos considerou este um dos jogos mais importantes para o Sport, diante do que a equipe precisa e pela qualidade do Palmeiras. Ele não quis entrar na polêmica de que o Palmeiras estaria sendo favorecido pelas arbitragens no campeonato e disse confiar no árbitro que vai apitar a partida, o gaúcho Leonardo Gaciba, segundo ele um bom juiz. Nem o treinador nem os atletas se importaram também com o pedido de exame antidopping feito pelo Palmeiras. O fato foi encarado com naturalidade.