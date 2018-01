Adriano Chuva é dúvida no Sport Embora escalado, o atacante Adriano Chuva ainda é dúvida no time do Sport para o jogo desta quinta-feita contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa Brasil, na Ilha do Retiro. Chuva se machucou no jogo com o CRB, pela Série B, e nesta quarta-feira ainda sentia dores na coxa direita. O único desfalque confirmado na equipe do Sport é o volante Fernando César, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele será substituído pelo zagueiro Marcão. O Sport joga por um empate, já que ganhou de 1x0 no primeiro jogo, no Maracanã, e a expectativa é de sucesso na partida, com a torcida apoiando. A equipe deve jogar com Maizena; Carlinhos, Gaúcho, Sílvio Criciúma e Juninho Goiano; Ataliba, Marcão, Cléber e Nildo; Valdir Papel e Adriano Chuva.