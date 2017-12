Adriano Chuva pode reforçar Sport O técnico Hélio dos Anjos, do Sport, ainda está na expectativa em relação ao aproveitamento do atacante Adriano Chuva no jogo contra o Botafogo, sábado à tarde, na Ilha do Retiro. O jogador, que se recupera de uma ruptura de músculo na coxa esquerda, começou a participar dos treinos nesta semana de forma leve, mas ainda não há certeza se ele terá condições de entrar em campo. Chuva e Valdir Papel formaram uma dupla que deu força ao ataque do Sport e imprimiu a característica nos campeonatos disputados este ano. Desde que Chuva se machucou, há quase dois meses, a equipe tem apresentado deficiência no setor ofensivo. Mesmo que ele volte, ainda não estará em sua plena forma. O Sport tem a obrigação de vencer o Botafogo e as duas partidas seguintes em disputa, para se manter no páreo e ainda lutar pelo retorno à Primeira Divisão. A equipe é lanterna do quadrangular da Série B do Brasileiro com apenas um ponto.