Adriano Chuva também está de volta Adriano Chuva pensou que não começaria 2005 no Palmeiras. Dia 21 de março de 2004 sofreu grave lesão no joelho esquerdo, na vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa Santista, e ficou quase um ano longe dos gramados, em recuperação. ?Pensei que meu contrato ? que vai até junho ? não seria renovado?, disse. ?No futebol, a gente precisa estar preparado para tudo.? Porém, o atacante de 25 anos, revelado pelo Cruzeiro, ganha chance como titular diante do Paulista e promete corresponder. ?O problema é a falta de confiança, por causa da cirurgia?, contou. ?Mas nesse momento, a vontade conta muito e espero começar o ano marcando gols.? Chuva não se assusta com a concorrência na posição. ?O Palmeiras tem 11 atacantes com características diferentes?, observou. ?Quem aproveitar melhor a chance, será titular.? Se depender do treinador, o atacante pode esperar dias melhores. ?Jogaremos contra o Tacuary, do Paraguai, num campo de dimensões reduzidas. O jogo aéreo do (Adriano) Chuva pode fazer a diferença?, disse Estevam.