Adriano começa o tratamento no CT do São Paulo

Começou na tarde desta segunda-feira o esforço são-paulino para recuperar um dos atacantes mais importantes do futebol mundial. Acompanhado do empresário Gilmar Rinaldi, Adriano esteve no CT da Barra Funda e se reuniu por cerca de uma hora com diretores e membros da comissão técnica do São Paulo. Após a reunião, o jogador da Inter de Milão foi à sala de musculação do REFFIS e iniciou trabalho de fortalecimento. Veja também: Breno promete definir seu futuro nesta semana A tarefa do São Paulo desta vez, porém, será bem mais complexa do que em outros casos de recuperação de atletas. O problema de Adriano é mais de cabeça do que físico e, por isso, o jogador terá acompanhamento psicológico enquanto estiver na capital paulista. "Será um profissional de fora do São Paulo, mas de confiança, que preferimos deixar no anonimato", revelou o superintendente de futebol do clube, Marco Aurélio Cunha, que também é médico. Para Marco Aurélio Cunha, esse tratamento psicológico será uma parte fundamental na recuperação do jogador. "O problema do Adriano é muito mais psicológico do que físico. Ele está com a parte emocional abalada e ninguém trabalha bem assim. Quando a pessoa está deprimida, o físico acaba danificado. E para um atleta o corpo tem de estar sempre 100%", explicou. O dirigente são-paulino descartou, no entanto, a utilização de clínica de desintoxicação - o alcoolismo seria o principal problema do jogador. "Ele não é dependente químico. Apenas viveu algumas situações que o levaram a isso", disse Marco Aurélio Cunha. Dentro do CT são-paulino, Adriano terá um acompanhamento individualizado. Segundo Marco Aurélio Cunha, todos os profissionais ligados à preparação física foram designados para estar à disposição do atacante. "Serão quatro fisioterapeutas, um fisiologista, uma nutricionista e dois preparadores físicos. Faremos exames, analisaremos outros que ele trouxe e faremos um programa para entregá-lo da melhor forma possível à Inter", comentou o dirigente, fazendo questão de ressaltar que o prazo para ficar com o jogador vai apenas até 1º de janeiro, quando Adriano terá de se reapresentar ao time italiano. "No futebol, tudo pode mudar, e gostaríamos muito de tê-lo para o ano que vem. Mas no momento nem estamos discutindo isso." Uma explicação? Adriano vem tendo problemas de indisciplina desde a morte de seu pai, no ano passado. Nos últimos meses, foi flagrado diversas vezes em noitadas na Itália, regadas a muita bebida. Segundo a imprensa italiana, o atacante chegou até a aparecer embriagado em um treino da Inter. Após ser afastado diversas do time pelo técnico Roberto Mancini, a direção do clube de Milão decidiu que uma temporada no Brasil pode recolocá-lo em ordem. "O que o Adriano precisa agora é de calor humano, afeto, o que na Europa é meio difícil de conseguir. Aqui ele terá um ambiente familiar, com pessoas que estão pensando apenas na sua recuperação para o futebol", prometeu Marco Aurélio Cunha. Para o dirigente, caso Adriano se recupere, a imagem do São Paulo no exterior ficará ainda mais valorizada. "Já somos um clube conhecido, mas nem todos sabem o que acontece aqui dentro." Nesta terça-feira, no CT são-paulino, será a vez de o próprio Adriano falar por que escolheu o São Paulo para se recuperar, na entrevista coletiva que ele promete conceder.