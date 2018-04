Adriano comemora boa fase com família e pastel da vovó

O retorno da boa fase de Adriano, no Flamengo, pode ser explicado por uma cena pitoresca acontecida nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, durante os treinamentos do time para enfrentar o Coritiba, domingo, no Maracanã. Enquanto os jogadores se exercitavam, os familiares do Imperador aguardavam ao lado do campo, incluindo a mãe Rosilda e os filhos Sophia e Adrianinho.

Feliz, o artilheiro do Campeonato Brasileiro brincou com os filhos e se deliciou com os pastéis preparados por sua avó, Vanda, um sucesso também entre os companheiros de time.

Adriano cansou de dizer que voltou ao Rio para ficar perto da família e reencontrar a alegria de jogar futebol, e tudo isso ficou evidente nesta sexta. E assim, de bem com a vida, o jogador espera disparar na liderança da artilharia contra os paranaenses. Atualmente, está empatado com o gremista Jonas, com 12 gols.