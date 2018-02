Adriano comemora ida ao São Paulo em festa no Rio

Durou pouco a fase comportada do atacante Adriano. Em seu primeiro dia como jogador do São Paulo, o atacante foi liberado para as festas de fim de ano e já caiu na noite do Rio de Janeiro. Sexta-feira, horas depois de ser apresentado no Morumbi e prometer que iria deixar os erros no passado, o jogador esteve em uma festa na Barra da Tijuca, no Rio, acompanhado do atacante Edmundo. Veja também: Edmundo é flagrado com camisa do Vasco em festa no Rio A festa foi em comemoração ao aniversário de André Barbosa, neto do ex-apresentador Chacrinha, que completava 23 anos. Segundo o próprio Barbosa os dois jogadores beberam, mas sem exagerar. "Eles beberam um pouquinho sim, mas pegaram leve. Não se exaltaram", contou o diretor de TV. De acordo com Barbosa, a festa foi de arromba. Ao todo contou com 300 pessoas e, além de Adriano e Edmundo, estiveram presentes o ator Sidney Sampaio e a ex-BBB Fani e o som foi incrementado pela bateria da escola de samba Portela. Foram consumidas cerca de 100 garrafas de champagne e 50 de uísque. E os garçons ofereciam vodca à vontade para os convidados. Toda a comemoração foi registrada pelo fotógrafo Fred Pontes, que expôs em seu site pessoal as imagens da festança. Nele pode se ver o ex-palmeirense Edmundo vestindo a camisa do Vasco e Fani se divertindo. Adriano não quis ser fotografado. No São Paulo, a notícia foi recebida com surpresa pelo vice-presidente de futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. "Não estava sabendo disso, mas não vamos ficar patrulhando o jogador. Ele está de férias e, se não abusar, tudo bem. É só manter o controle", disse. O empresário do jogador, Gilmar Rinaldi, considerado por Adriano como o seu segundo pai e a pessoa que mais o ajudou no recente problema que teve com alcoolismo, também não sabia da aventura e não quis se pronunciar sobre o assunto.