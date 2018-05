Adriano comemora volta por cima e admite que pode sair

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado de Diego Tardelli, com 19 gols, o atacante Adriano comemorou neste domingo, a sua volta por cima com a conquista do título nacional pelo Flamengo. Ele admitiu, porém, ter recebido propostas de clubes de fora do País e reconheceu que pode deixar o futebol brasileiro.

"Voltei muito mal ao Brasil, fiquei parado 40 dias para voltar a sorrir. Tudo o que eu fiz, valeu a pena. Não só para mim, mas para a minha família que também sofreu muito. Estou agora aqui, feliz da vida, pelo Flamengo, pela torcida que merece. Fizemos por onde e espero que a torcida possa curtir bastante", afirmou.

Adriano disse que foi sondado por outros clubes e disse que a opinião da sua família vai definir o sue futuro. "Proposta eu tenho. Não vou mentir. Mas o que importa é a minha felicidade. Tudo o que eu fizer daqui pra frente será bem pensado. Vou conversar com a minha família antes de decidir qualquer coisa", revelou.

Para Adriano, o apoio do técnico Andrade foi fundamental para que ele voltasse a jogar bem e fosse decisivo na conquista do título brasileiro pelo Flamengo. "Andrade tem uma personalidade grande, excelente pessoa, treinador que entende a cabeça dos jogadores. Ele merece. Foi alguém que sempre acreditou em mim", agradeceu.

Adriano admitiu que o Flamengo foi mal no primeiro tempo por estar nervoso com a chance de ser campeão nacional. "A gente estava ansioso e isso acaba atrapalhando. Entramos um pouco eufóricos, querendo fazer o resultado logo. Conseguimos empatar e melhoramos muito no segundo tempo. É o primeiro titulo de muitos garotos e essa tensão era normal", justificou.