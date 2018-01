Adriano dá susto em treino da seleção O atacante Adriano deixou o treino da seleção brasileira em Frankfurt, na tarde desta segunda-feira, após levar um pisão no tornozelo esquerdo. Mas, segundo o médico José Luís Runco, tudo não passou de um susto e ele poderá enfrentar a Argentina na quarta, pela final da Copa das Confederações. Assim que sofreu a lesão, Adriano deixou o gramado, já sem a chuteira, e foi rapidamente atendido pelo médico da seleção. Mostrando estar com muita dor, ele não quis falar com a imprensa e partiu direto para o tratamento. Mas José Luís Runco adiantou que o atacante da Inter de Milão deve, inclusive, treinar nesta terça, quando Parreira faz o último trabalho de campo antes da final. Caso a contusão de Adriano não seja mesmo grave e ele possa jogar, a seleção brasileira já está definida para enfrentar a Argentina na decisão do título da Copa das Confederações. O time que deve começar a partida de quarta-feira, na cidade alemã de Frankfurt, terá Dida; Cicinho, Lúcio, Roque Júnior e Gilberto; Emerson, Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Robinho e Adriano.