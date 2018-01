Adriano dá vitória à Inter de Milão O brasileiro Adriano marcou o único gol da apertada vitória da Inter de Milão por 1 a 0 sobre o Ascoli neste sábado, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Foi o sexto gol do ?Imperador? na competição. O artilheiro é Toni, da Fiorentina, com 16. Mesmo com a vitória, a Inter continua na quarta posição. Alcançou os mesmos 29 pontos da Fiorentina, mas tem um jogo a mais e um gol a menos no saldo.