Adriano, de novo de falta, faz 2 a 0 O meia Adriano ampliou a vantagem do São Paulo para 2 a 0 diante do Ituano, no Morumbi. O segundo gol saiu aos 43 minutos do primeiro tempo, de novo em uma cobrança de falta da intermediária. Desta vez, a bola bateu na barreira e traiu o goleiro André Luiz. O jogo está no intervalo.