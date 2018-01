Adriano deixa o hospital em Milão Adriano deixou nesta quinta-feira o hospital em Milão, onde passou a noite internado após sofrer um desmaio durante o jogo da Inter, quarta, pelo Campeonato Italiano. O atacante brasileiro levou uma forte pancada na cabeça, ao se chocar com o zagueiro Andrea Raggi, do Empoli, mas tudo não passou de um susto. Após o desmaio, Adriano retomou a consciência ainda dentro de campo e mostrou estar passando bem. Mas os médicos da Inter preferiram levá-lo para o hospital e, por precaução, ele passou a noite internado. Os exames médicos não apontaram nenhuma lesão ou trauma craniano. ?Adriano está bem e não sofre nenhum problema. É um jovem muito forte e os exames, a que se submeteu, excluíram qualquer complicação. A partir de agora, poderá pensar só nas férias?, disse o presidente da Inter, Massimo Moratti. O acidente com Adriano aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo, numa disputa área com Raggi. Antes, aos 4, ele tinha feito o primeiro gol do jogo, vencido pela Inter, por 4 a 1. Agora, Adriano deve voltar ao Brasil, para o período de descanso nas festas de fim ano, apenas nesta sexta-feira. O Campeonato Italiano recomeça só no dia 8 de janeiro.