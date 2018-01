Adriano deve desfalcar Santa Cruz O Santa Cruz teve um dia tenso nesta quarta-feira em função da possível punição do lateral-direito Adriano, que será julgado nesta quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Adriano poderá ser suspenso por conta de uma expulsão na partida contra o são Raimundo-AM, há cerca de 10 dias. A provável baixa foi bastante lamentada pela equipe tricolor. Dos 13 gols marcados pelo ataque do santa Cruz, nos últimos jogos, 9 foram com passes de Adriano. A situação pode ficar ainda mais crítica para o Santa Cruz uma vez que o seu substituto imediato, Ricardo, está contundido e ficará fora dos gramados por 10 dias. Ele sentiu uma contusão na coxa direita. A única opção do técnico Péricles Chamusca é improvisar o volante Batata no setor. Batata, aliás, já esteve em campo nessa posição, este ano. Ele é o ?coringa? do Santa.