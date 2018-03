Adriano deve substituir Alexandre O técnico da Ponte Preta, Nelsinho Baptista, está esquentando a cabeça para escolher o substituto do goleiro Alexandre, que vai cumprir suspensão pela expulsão diante do Rio Branco, no último sábado. Para a estréia do time nas semifinais do Campeonato Paulista, a Ponte vai ficar nas mãos de um dos seus goleiros reservas, Adriano ou Lauro. "Tudo no futebol é moral. Os dois estão motivados", argumenta Nelsinho, tentando diminuir a responsabilidade que um deles terá no jogo contra o Botafogo, domingo à tarde, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A excelente performance do titular é comprovada pelos números. A defesa da Ponte é a menos vazada do Paulistão, tendo sofrido apenas 16 gols, bem abaixo dos outros semifinalistas. O Santos levou 24, o Corinthians 26 e o Botafogo 25 gols. O provável substituto será Adriano, que começou a competição como titular caindo em descrédito após a derrota no dérbi. Ele teria falhado nos dois gols do Guarani, rival da cidade, na derrota da Ponte, por 2 a 1. "Isso é passado. Nunca desanimei, mantive o ritmo de treinos e, apesar de alguns probleminhas físicos, estou pronto para entrar e jogar", garante Adriano, que vinha se recuperando de uma contusão no púbis e no começo da semana sentiu uma contusão no ombro. Hoje, inclusive, ele não treinou, embora assegure que está apto a ser escalado. O reserva participou de três jogos no Paulistão, onde levou três gols. Mas seu retrospecto é positivo. Formado na escola de goleiros do clube, Adriano, de 26 anos, estreou em 1998 pelo Campeonato Brasileiro, e já defendeu o time 64 vezes. Se ele não ganhar condições de jogo, abrirá a chance para a estréia de Lauro, o terceiro goleiro. Outra promessa do clube, Lauro, de apenas 20 anos, ganhou experiência na temporada passada, defendendo o Radium de Mococa, ex-filial do clube na Série B-2 paulista. Foi um dos destaques do time e, desde o começo do ano, está treinando com o preparador João Brigatti, ex-goleiro da própria Ponte nas décadas de 80/90. "Os dois estão em condições de entrar no time, porque participam da nossa rotina de treinos e vivem o dia-a-dia de vitórias e derrotas dentro do clube, que tem uma torcida popular, que sempre cobra dos jogadores", argumenta Brigatti. A decisão, porém, ficará com o técnico Nelsinho, que adiantou que prefere divulgar a escalação somente antes do jogo. Ele tem outros desfalques: o meia Piá, expulso, o ala-esquerdo Elivélton e o zagueiro Alex Oliveira, com dois cartões amarelos. Apesar da tentativa de Nelsinho esconder o time, os novos titulares estão praticamente definidos. Ronaldão, depois de cumprir suspensão, volta a comandar a defesa, que também terá a volta de Carlos Alexandre na lateral direita no lugar de Gláucio. Na esquerda a briga está em Luciano e Clodoaldo. No meio-campo, Marco Aurélio tem treinado como titular.