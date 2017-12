Adriano divide as atenções na Inter A volta de Ronaldo ao futebol esta tendo que dividir o noticiário italiano com outro jogador brasileiro. A atual sensação da Inter de Milão é Adriano, de 19 anos, e que chegou na semana passada à equipe. O interesse dos dirigentes e dos torcedores da Inter foi despertado depois que o ex-atacante do Flamengo fez o gol da vitória do Inter sobre o Real Madrid, há dois dias, em pleno campo adversário. Na sede da Inter, em Milão, ninguém escondia a satisfação com a atuação de Adriano. "Ele tem características muito parecidas às de Ronaldo", afirmou um comentarista de futebol italiano. " Adriano reconhece que surpreendeu os dirigentes do time, que chegaram a pensar em emprestá-lo para a temporada que começa na próxima semana. "Vou fazer tudo para ficar aqui em Milão, mas sei que devo começar do zero", afirmou o jogador à Agência Estado. O brasileiro, porém, terá uma tarefa bastante difícil pela frente. Ele é um dos sete atacantes que a Inter possui para a temporada 2001-2002. Adriano terá que disputar uma das duas vagas no ataque da Inter com ninguém menos que Vieri, Recoba e o próprio Ronaldo. "Espero pelo menos ficar no banco", afirmou o jogador. De todas as formas, Adriano já impressionou. Um assessor da Inter lembra que, nos dez minutos que entrou no jogo contra o Real Madrid, o atleta fez seis jogadas, inclusive a que resultou no seu chute de 178 quilômetros por hora e que garantiu a vitória do time italiano por dois a um contra os espanhóis. "Ele entrou na partida com personalidade", reconheceu Ronaldo.