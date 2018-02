Adriano diz que não vê problemas com 'baladas'

Se a preocupação da Inter de Milão e do São Paulo era com relação ao fôlego e à resistência física do atacante Adriano, os clubes não precisam se preocupar. Depois de participar do Jogo das Estrelas, promovido por Zico, na noite de quinta-feira, Adriano marcou presença em uma pelada de fim de ano organizada pelo jogador de beach soccer Júnior Negão, na Praia do Leme, Zona Sul do Rio, na sexta. Veja também: Miranda quer conquistar vaga na seleção brasileira em 2008 Sorridente e solicito, o jogador atendeu com paciência os muitos fãs que buscavam fotos e autógrafos e mais uma vez falou sobre a fama de boêmio. "Estou tranqüilo (quanto a minha postura). Estou de férias e vou continuar fazendo o que gosto. Não vou deixar de fazer as minhas coisas", comentou, para depois admitir que as polêmicas em torno de sua imagem o perturbam. "Fico incomodado pois as pessoas exageram tudo que faço". Apesar de afirmar que não mudaria de atitude, Adriano confessou arrependimento pelas escolhas que fez em 2007, mas não quis dizer quais teriam sido. "Foi um ano desperdiçado e por minha culpa. Mas estou determinado a recuperar o tempo perdido", prometeu. Antes de participar do jogo de beach soccer ao lado de ex-jogadores como Júnior e Aldair, e atletas em atividade como Rodrigo Souto, o centroavante contou que ainda não conversou com o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, e que ninguém da diretoria são-paulina nem uma vez sequer o procurou para falar de sua vida pessoal. "Todos estão mostrando sincera vontade de me ajudar. Até me ligaram para ficar tranqüilo (quanto ao assédio da imprensa) porque faz parte do jogo". Adriano voltou a mostrar confiança em retornar à seleção brasileira, mas discordou que bastaria recuperar metade da forma técnica para ser titular da equipe nacional. "Preciso estar 100% para ganhar o meu lugar na seleção. Só assim poderei brigar pelo posto que já foi meu. Prevejo ótimas coisas para mim em 2008".